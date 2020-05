73-jährige schwer verletzt : Seniorin überschlägt sich in Köln mit ihrem Auto

Schwer verletzt wurde am Freitagabend eine 73-Jährige in Köln. Foto: dpa/Nicolas Armer

Köln Schwer verletzt wurde am Freitagabend eine Seniorin in Köln-Lindenthal. Die 73-jährige Frau überschlug sich aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Auto.

In Köln ist eine 73-jährige Frau am Freitagabend schwer verletzt worden, nachdem sie sich mit ihrem Auto überschlagen hat. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war sie gegen 22.15 Uhr durch eine Anwohnerin über den Unfall in Lindenthal alarmiert worden.