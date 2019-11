Polizei ermittelt : Rentner an Kölner Baumarkt von Rigipsplatten erschlagen

Symbolbild. Foto: dpa

Köln An einem Baumarkt in Köln ist am Montagmorgen ein 69-Jähriger von herabfallenden Rigipsplatten erschlagen worden. Er war als Kunde des Baumarkts gerade beim Einladen, als ein Palettenturm umstürzte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Fink

Die Polizei ermittelt nach dem Tod eines 69-jährigen Rentners am Montagmorgen an einem Baumarkt in Köln-Kalk. Dieser wurde von umstürzenden Rigipsplatten getroffen und tödlich verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich der 69-Jährige gegen 8.20 Uhr zusammen mit Begleitern in der Materialausgabe des Baumarkts. Mit ein paar Helfern soll er laut Zeugen Rigipsplatten aus dem Warenlager an der Istanbulstraße in sein Fahrzeug geladen haben. Dabei soll dann ein Palettenturm umgestürzt sein. Der Rentner konnte nicht mehr ausweichen und wurde von den Rigipsplatten getroffen.