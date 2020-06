Juwelier mit Kalaschnikows bedroht : Raubüberfall in Köln bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“

Köln In Köln-Nippes haben fünf Männer im Jahre 2016 einen Juwelier mit Kalaschnikows überfallen. Weil sie bislang nicht identifiziert werden konnten, wird der Fall nun bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“ thematisiert.

Am Mittwochabend soll abermals in der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ über den Raubüberfall auf einen Juwelier in Köln aus dem Jahre 2016 berichtet werden. Wie die Polizei mitteilte, waren am Dienstagnachmittag, den 24. Mai, fünf Männer um 15.50 Uhr mit einem geklauten schwarzen Audi A6 Kombi bei dem Juwelier in der Wilhelmstraße vorgefahren und hatten diesen mit Kalaschnikows gestürmt. Den Inhaber des Ladens fesselten die Räuber mit pinkfarbenen Handschellen, bevor sie unter anderem mit Goldschmuck in die Richtung der Neusser Straße flüchteten.