Polizei sucht Zeugen : Zwei Räuber überfallen Touristen in Köln

Zwei Räuber überfallen Touristen in Köln

Die Polizei Köln fahndet nach zwei Räubern, die am frühen Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr im Kölner Stadtteil Neustadt-Nord einen 34-jährigen Touristen überfallen haben sollen. Der Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Tourist aus Karlsruhe die beiden Unbekannten zuvor in der Nacht beim Feiern in der Innenstadt kennengelernt. Unter einem Vorwand lockten die neuen "Bekannten" ihn in ein nahegelegenes Parkhaus.