Frau muss ins Krankenhaus : Räuber überfallen 61-Jährige in Köln

Köln Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in der Kölner Innenstadt nahe der Severinsbrücke eine 61-Jährige überfallen. Der Versuch, die Handtasche der Frau zu rauben, schlug zwar fehl, die Frau erlitt jedoch Verletzungen.

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend im Kölner Stadtteil Altstadt-Süd eine 61-Jährige überfallen und beraubt. Wie die Polizei mitteilt, schlenderte die Frau gegen 21.20 Uhr mit zwei 57 und 58 Jahre alten Freundinnen in Höhe der Kreuzung Arnold-von-Siegen-Straße / An St. Katharinen nahe der Severinsbrücke über den Bürgersteig in Richtung Mechtildisstraße, als ihr nach eigener Aussage „jemand von hinten so stark am Schultergurt meiner Handtasche riss, dass ich zu Boden stürzte.“