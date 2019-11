Festnahme von Einbrecherbande : LKA-Beamter gibt Schuss bei Einsatz in Köln ab

LKA-Beamter gibt Schuss bei Einsatz in Köln ab

In Köln-Weiden hat ein LKA-Beamter während einer Festnahme einen Schuss abgegeben. (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Köln In der Nacht auf Sonntag hat sich in Köln bei der Festnahme einer fünfköpfigen Einbrecherbande ein Schuss aus der Waffe eines hessischen LKA-Beamten gelöst. Ein verdächtiger Mann befindet sich noch auf der Flucht.

Bei der Festnahme einer fünfköpfigen Einbrecherbande in Köln hat sich in der Nacht auf Sonntag ein Schuss aus der Waffe eines LKA-Beamten gelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten die verdeckten Ermitter aus Hessen die Tatverdächtigen gegen 2.30 Uhr festgenommen, nachdem diese in ein Hotel eingebrochen waren und dort eine hohe Bargeldsumme aus einem Tresor gestohlen hatten. Das LKA hatte sie im Rahmen eines Ermittlungsverfahren im Visier. Bei der Schussabgabe ist niemand verletzt worden.