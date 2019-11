Cybercrime-Fall : Kölner Polizei überführt mutmaßlichen Dealer im Darknet

Bei einem 25-jährigen Verdächtigen in Troisdorf hat die Kölner Polizei bei einer Hausdurchsuchung unter anderem auch die Droge Crystal Meth gefunden. Foto: DPA

Köln/Troisdorf Die Kölner Polizei hat einen mutmaßlichen Drogendealer im sogenannten Darknet überführt. Der 25-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstagnachmittag zur weiteren Vernehmung am Troisdorfer Bahnhof festgenommen.

Mehrere Monate hatte die Kölner Polizei im sogenannten Darknet ermittelt. Am Donnerstagnachmittag hat sie nun einen 25-jährigen Tatverdächtigen am Bahnhof in Troisdorf zu weiteren Vernehmungen festgenommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten ein halbes Kilogramm Crystal Meth, rund 300 Gramm Kokain, eine scharfe Schusswaffe samt Munition und 6000 Euro.