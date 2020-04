Führerscheine und Handys sichergestellt : Vermutlich illegales Autorennen in Köln gestoppt

Am Mittwoch soll es zu einem illegalen Autorennen in Köln gekommen sein. (Symbolbild) Foto: dpa

Köln In Köln hat die Polizei am Mittwoch ein mutmaßliches illegales Autorennen gestoppt. Einem Ehepaar waren die Autos, die mit einer stark erhöhten Geschwindigkeit fuhren, aufgefallen.

Am Mittwoch kam es vermutlich zu einem illegalen Autorennen in Köln Rath-Heumar. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei ein Ehepaar gegen 20 Uhr auf zwei Fahrzeuge aufmerksam geworden, die über die Pauline-Christmann-Straße bis in die Rösrather Straße fuhren.