Motorradfahrer in Köln verstorben : Polizei bittet nach tödlichem Verkehrsunfall um Hinweise

Köln Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Samstagnachmittag tödlich verletzt, nachdem er in Köln-Gremberghoven mit einen Transporter kollidiert ist. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Köln-Gremberghoven sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Insbesondere die Aussage derjenigen, die sich zunächst um den später verstorbenen Motorradfahrer gekümmert hatten, ist laut Mitteilung für die Ermittlungen von großer Relevanz.

Ein Motorradfahrer war am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Gremberghoven so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein sofort hinzugerufener Notarzt hatte sich noch an der Unfallstelle um den Kölner gekümmert, konnte ihn aber nicht mehr retten.