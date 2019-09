Schläge und Tritte gegen Beamte : Betrunkene Partygäste greifen Polizisten in Köln an

Betrunkene Partygäste greifen Polizisten in Köln an

Köln Stark alkoholisierte Partybesucher haben einen Polizeieinsatz an einem Rheinschiff ausgelöst. Dabei griffen mehrere Männer die Beamten an. Die Polizisten nahmen drei Personen fest.

In der Nacht zu Sonntag haben stark alkoholisierte Partybesucher einen Polizeieinsatz an einem Rheinschiff ausgelöst. Im Laufe des Einsatzes griffen mehrere dieser Männer die Beamten gezielt mit Schlägen und Tritten an.