48-Jährige wurde gesucht : Vermisste Kölnerin in Niehl tot aufgefunden

Köln Eine 48-jährige Kölnerin wurde seit vergangenem Samstag vermisst. Nachdem die Polizei ein Foto der Vermissten veröffentlicht hatte, wurde sie am Dienstag in Niehl tot aufgefunden.

Die Frau verschwand am vergangenen Samstag aus einem Krankenhaus in Köln-Niehl, in dem sie sich in stationärer Behandlung befand.