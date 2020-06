Polizeieinsatz in Köln-Niehl : 26-Jähriger nach Sturz in Baugrube schwer verletzt

Ein 26-Jähriger hat sich in Köln beim Sturz in eine Baugrube lebensgefährlich verletzt. (Symbolfoto) Foto: DPA

Köln Die Kölner Polizei ist in der Nacht zu Donnerstag zu einem Einsatz im Stadtteil Niehl gerufen worden. Dort hat sich ein 26-Jähriger bei einem Sturz in eine Baugrube lebensgefährlich verletzt. Bisher gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen.

Ein 26-jähriger Mann ist in der Nacht zu Donnerstag in Köln in eine Baugrube gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, wurde sie gegen 0.30 Uhr von Nachbarn zum Einsatz an der Amsterdamer Straße im Stadtteil Niehl gerufen.