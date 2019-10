Wiener Platz in Mülheim : Polizei sucht Haupttäter nach Messerstecherei in Köln

Köln Nach einer Messerstecherei am Montagabend auf dem Wiener Platz in Köln-Mülheim sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Haupttäter. Er soll einen 27-Jährigen lebensgefährlich mit einem Messer verletzt haben.

Wie die Polizei Köln am Dienstag mitteilte. hatte sich die vorangegangene Auseinandersetzung am Montag vor einer Bäckerei am Wiener Platz ereignet. Dort sollen gegen 18 Uhr mehrere Männer miteinander in Streit geraten sein. Zeugen beobachteten, wie das anfängliche Wortgefecht schnell in eine Schlägerei überging. Einer der Beteiligten soll plötzlich mit einem Messer auf seinen Kontrahenten, einen 27-Jährigen, eingestochen haben. Dieser schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr, so die Polizei.