SEK-Einsatz in Köln : 48-Jähriger läuft mit Messern und Pistole durch Wohnhaus

In Köln-Mülheim hat ein bewaffneter Kölner am Donnerstag einen SEK-Einsatz ausgelöst. Foto: dpa/Friso Gentsch

Köln Ein 48-jähriger Mann hat am Donnerstag in Köln-Mühlheim einen SEK-Einsatz ausgelöst, nachdem er mit einer Pistole und mehreren Messern durch das Treppenhaus seines Wohnhauses gelaufen war.

In Köln-Mühlheim musste am Donnerstag ein Spezialeinsatzkommando einen bewaffneten Mann in seinem Wohnhaus überwältigen. Wie die Polizei erklärte, war der 48-Jährige gegen 11.30 Uhr mit einer Pistole und mehreren Messern durch das Treppenhaus in dem Mehrfamilienhaus auf der Holweider Straße gelaufen. Seine Nachbarn riefen daraufhin die Polizei.