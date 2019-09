Stand der Unfallverursacher unter Drogen? : Mann bei Verkehrsunfall in Köln tödlich verletzt

Mann bei Verkehrsunfall in Köln tödlich verletzt

Am Montag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Köln.

Köln Am Montag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Köln. Dabei wurde ein Motorradfahrer tödlich verletzt. Der Unfallverursacher könnte Drogen konsumiert haben.

Am Montagnachmittag kam es gegen 15.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lastkraftwagen und einem Motorrad in Köln-Mülheim.Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle auf dem Rendsburger Platz seinen Verletzungen.