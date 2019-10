Sperrungen am Wochenende : Die wichtigsten Infos rund um den Marathon in Köln

Am Sonntag startet in Köln der Rheinenergie Marathon. (Archivfoto).

Köln Am Sonntag startet der Marathon in Köln. Im vergangenen Jahr waren mehr als 25.000 Läufer dabei. Anwohner müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Auch der ÖPNV ist betroffen.

Die Nachfolge von Tobias Blum ist am Sonntag das Ziel einiger Läufer. Der junge Sportler hatte im vergangenen Jahr den Kölner Marathon gewonnen. Nicht nur Profi-Sportler starten in Köln, auch Hobby-Läufer werden sich dann messen. Um 8.30 Uhr startet der Halbmarathon, um 10 Uhr der Marathon und der Staffellauf und dann um 11.25 Uhr der Schülerlauf.

After-Run-Party, Live-Stream und App beim Köln Marathon

Zuschauer können dann mit den Sportlern mitfiebern und nach dem Lauf im "ReissDorf" an der After-Run-Party teilnehmen. Auf dem Neumarkt gibt es dann ein Street Food Festival, bei dem die Sportler mit ihrer Familie und Freunden den Tag ausklingen lassen können. Wer es nicht nach Köln schafft, der kann das Laufereignis auch im Live-Stream des Veranstalters anschauen. Dieser ist unter anderem in der App des Marathons zu finden.

Straßensperrungen beim Rheinenergie Marathon in Köln

Am Freitag um 15 Uhr wird bereits die Komödienstraße, Tunisstraße und die Burgmauer in der Innenstadt gesperrt. In Deutz wird am Samstag die Opladener Straße und die Abfahrt der Deutzer Brücke nicht mehr befahrbar sein.