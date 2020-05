Strecke zwischen Heumarkt und Deutzer Brücke : Männer veranstalten illegales Autorennen in Köln

Köln Zu einem illegalen Autorennen kam es offenbar am Samstagabend in Köln. Zwei junge Männer rasten durch die Innenstadt und über die Deutzer Brücke. Erst an der Mindener Straße konnten sie aufgehalten werden.



Am Samstagabend ist es in Köln zu einem illegalen Autorennen gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage des GA mitteilte, waren an dem mutmaßlichen Autorennen zwei Männer von 19 und 20 Jahren beteiligt. Auf ihrer Fahrt zwischen dem Heumarkt und der Deutzer Brücke machten sie neben einer stark erhöhten Geschwindigkeit auch durch ihre quietschenden Reifen und lautes Hupen auf sich aufmerksam.