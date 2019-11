Köln-Lindweiler : Autodieb verunglückt bei Flucht vor der Polizei

Lindweiler Mit einem gestohlenen Smart floh ein bisher Unbekannter vor einer Polizeikontrolle und erlitt dabei einen Unfall. Eine Wärmebildkamera und Spürhunde kamen zum Einsatz. Doch vom Täter fehlt jede Spur.

Der Smart und seine Kennzeichen waren gestohlen

Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass der Smart zwischen dem 1. März und dem 19. August in der Johannes-Albers-Straße in Köln-Heimersdorf entwendet worden war. Auch die am Smart angebrachten Kennzeichen waren zur Fahndung ausgeschrieben. Sie waren ursprünglich an einem BMW angebracht, der bereits am 7. Mai in der Tucholskystraße in Bocklemünd als gestohlen gemeldet worden war. Am 26. Oktober war der Smart mit den entwendeten Kennzeichen bei einem Garageneinbruch in der Schlackstraße in Longerich gesehen worden. Im Fahrzeug stellten die Beamten einen Joint sowie Einbruchswerkzeug sicher.