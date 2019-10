Polizei Köln bittet um Hinweise : Männer bedrohen Angestellten mit Messer und erbeuten Handys

Köln In Köln-Lindenthal haben zwei Unbekannte den 20-jährigen Angestellten eines Mobilfunkladens mit einem Messer bedroht und so zwei iPhones erbeutet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Kölner Beamten mitteilen, haben die zwei etwa 20-Jährigen das Geschäft auf der Dürener Straße gegen 14.10 betreten. Einer der beiden habe den Verkäufer in ein Gespräch verwickelt und wenig später ein Messer gezogen, den Angestellten damit bedroht und zwei hochwertige Mobiltelefone gefordert. Mit der Beute rannte das Duo, das sich laut Polizeimeldung als Brüder ausgab, in Richtung Lindenthalgürtel.

Männer erbeuteten hochwertige iPhones

Die Polizei vermutet, dass sich die beiden Täter zuvor in anderen Handygeschäften nach hochpreisigen Mobiltelefonen erkundigt haben. Hinweise zu den Personen, zur Tat oder zum Aufenthalt der originalverpackten iPhones XR und XS bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.