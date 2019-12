In verbrannter Wohnung gefunden : Tote Person in Köln-Kalk könnte Opfer einer Gewalttat sein

Foto: Ulrich Felsmann/Ulrich Feldmann

Köln Die Feuerwehr in Köln hat bei einem Löscheinsatz im Stadtteil Kalk am späten Samstagabend einen leblosen Menschen in der verrauchten Wohnung gefunden. Die Mordkommission ermittelt nun wegen einer gezielten Tötung.

Mittlerweile ermittelt die Mordkommission Köln wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes im Fall eines nächtlichen Wohnungsbrandes im Kölner Stadtteil Kalk. Zunächst war die Feuerwehr am Samstagabend gegen 23.30 Uhr zu der Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wiersbergstraße wegen des Brandes gerufen worden. Nachdem sie das Feuer gelöscht hatten, fanden sie in der verrauchten Wohnung eine leblose Person. Die unverzügliche eingeleiteten Wiederbelebungsversuche scheiterten jedoch.

Nach ersten Untersuchungen kamen die Einsatzkräfte zu dem Schluss, dass die Todesursache des gefundenen Opfers möglicherweise massive Gewalteinwirkungen waren. Daher hat nun die Mordkommission den Fall wegen eines mutmaßlichen gezielten Tötungsdeliktes übernommen. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen des Geschehens sind jedoch aktuell noch nicht bekannt.

Passanten alarmierten die Feuerwehr

Die Feuerwehr war ausgerückt, weil Passanten eine Rauchentwicklung in dem Haus au der Wiersbergstraße in Köln-Kalk gesehen hatten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die genannte Erdgeschosswohnung bereits in Flammen. Eine dreiköpfige Familie wurde aus der Dachgeschosswohnung mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht.

Gegen 0.30 Uhr wurde die Einsatzstelle laut Aussage der Feuerwehr Köln an die Polizei zu weiteren Ermittlungen übergeben. Brandermittler, Spurensicherung und Kriminalbeamte der Mordkommission sicherten daraufhin bis zum frühen Sonntagmorgen Spuren. Während der Leichnam auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch im Laufe des Sonntags obduziert werden soll, wird nach dem oder den mutmaßlichen Tätern weiter gefahndet. Auch die Maßnahmen zur Identifizierung der Leiche dauern noch an.

