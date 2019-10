6450 Menschen wurden evakuiert : Weltkriegsbombe in Köln-Kalk entschärft

Köln In Köln-Kalk wurde am Montagabend eine Weltkriegsbombe entschärft. Etwa 6450 Menschen wurden zuvor evakuiert. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten entdeckt.

Die am Montagvormittag bei Bauarbeiten in der Kapellenstraße im Stadtteil Köln-Kalk entdeckte englische Zehn-Zentner-Bombe wurde erfolgreich entschärft. Das teilte die Stadt Köln am Abend mit: „Um 22.05 Uhr meldeten die Sprengstoffexperten dem Ordnungsamt Entwarnung. Von der Fliegerbombe mit Heckaufschlagzünder geht keine Gefahr mehr aus“, so die Stadt in ihrer Mitteilung.