Straße gesperrt : Fahrbahn der Inneren Kanalstraße in Köln abgesackt

Die Innere Kanalstraße in Köln muss repariert werden. (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Köln Am Montag ist die Fahrbahn der Inneren Kanalstraße in Köln abgesackt. Diese ist nun in beide Fahrtrichtungen bis mindestens Dienstag gesperrt. Es kommt zu Stau in weiten Teilen des Stadtgebiets.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Unterhalb der Inneren Kanalstraße in Köln hat es am Montag einen Wasserrohrbruch gegeben. In Folge dessen ist zwischen der Escher Straße und der Neusser Straße die Fahrbahn abgesackt.

In #Köln an der Ecke Innere Kanalstraße/Krefelder Str. ist die Fahrbahn abgesackt. Komplett gesperrt. In #Nippes geht auf den Straßen nichts mehr. Also für Autos, Radpendler*innen schlängeln sich gut durch. ;-) #muskelstattmotor pic.twitter.com/k4ZV9KpdAD — Rapha Breyer (@RaphaBreyer) March 2, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wie die Stadt Köln am frühen Abend mitteilte, ist die Straße in beide Richtungen komplett gesperrt. Diese Sperrung soll bis mindestens bis in die Morgenstunden des Dienstags anhalten. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.