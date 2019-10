Mit Messer bewaffnet : Maskierter Mann überfällt Tankstelle in Köln-Godorf

Köln Ein maskierter Mann soll am Donnerstag eine Tankstelle in Köln-Godorf überfallen haben. Er floh mit einer Tüte voller Bargeld, nachdem er den Angestellten mit einem Messer bedrohte.

Am Donnerstagabend soll ein maskierter Mann gegen 22.50 Uhr eine Tankstelle in Köln-Godorf überfallen haben. Er habe den 19-jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht und sei mit dem erbeuteten Bargeld in einer Plastiktüte in Richtung Godorfer Hauptstraße geflüchtet, wie die Polizei mitteilt.