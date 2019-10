Fahndung mit Hubschrauber : Unbekannte sprengen Geldautomat in Köln-Ossendorf

Unbekannte sprengen Geldautomat in Köln-Ossendorf

Köln Ein Hubschrauber wurde in der Nacht zu Montag über Köln eingesetzt, um die flüchtigen Täter eines Bankdiebstahls zu verfolgen. Sie hatten einen Geldautomat aufgesprengt, das Gebäude ist beschädigt.

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in Köln-Ossendorf gesprengt. Nach Angaben der Polizei vom Morgen sind die Täter nach der Sprengung in einem Auto geflüchtet. Nach ihnen werde unter anderem mit einem Hubschrauber gefahndet.