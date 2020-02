Köln : Frau am Barbarossaplatz von Straßenbahn erfasst und getötet

In Köln ist es am Barbarossaplatz zu einem tödlichen Unglück gekommen. Foto: dpa/Nicolas Armer

Köln Am Montagnachmittag ist eine junge Frau am Barbarossaplatz in Köln von einer Straßenbahn erfasst und mitgeschleift worden. Sie verstarb noch vor Ort. Wie es zu dem furchtbaren Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

In Köln ist am Barbarossaplatz eine junge Frau am Montagnachmittag unter eine Straßenbahn geraten und tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf telefonische Anfrage mitteilte, war sie von einer ausfahrenden Straßenbahn erfasst und dann mitgeschleift worden. Sie verstarb noch vor Ort. Die Kölner Polizei ist derzeit noch am Barbarossaplatz im Einsatz. Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar.