Einsatz auf der A59 : Flucht vor Polizei endet mit zerschossenen Reifen

Auf der A59 verfolgte die Polizei am Sonntagabend einen Raser. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Köln Auf der A59 fiel am späten Sonntagabend ein Mann der Polizei auf, weil er mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Um ihn zu stoppen, schoss die Polizei schließlich auf die Reifen des Autos.

Die Flucht vor einem Streifenwagen ist für einen Autofahrer mit einem Unfall und zerschossenen Reifen in einer Sackgasse geendet. Nach Angaben der Polizei war der Mann am späten Sonntagabend einer Streife der Kölner Autobahnpolizei auf der A59 in Fahrtrichtung Köln wegen seiner hohen Geschwindigkeit aufgefallen.