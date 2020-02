Polizeieinsatz : SEK nimmt in Köln islamistischen Gefährder fest

In Köln-Mülheim haben Einsatzkräfte des SEK einen islamistischen Gefährder festgenommen. Foto: DPA

Köln Am Freitagnachmittag haben Einsatzkräfte des SEK in Köln-Mülheim einen islamistischen Gefährder festgenommen. Der zuvor in die Türkei abgeschobene Mann steht im Verdacht, illegal nach Deutschland eingereist zu sein.

Von Christine Bähr

In Köln-Mülheim haben Einsatzkräfte des SEK am Freitagnachmittag einen islamistischen Gefährder festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, war der per Haftbefehl gesuchte Mann bereits in die Türkei abgeschoben worden und ist vermutlich illegal wieder nach Deutschland eingereist.

Die entsprechenden Ermittlungsverfahren sollen nun durch das Amtsgericht Düsseldorf und die Generalstaatanwaltschaft Düsseldorf geführt werden. Während der Festnahme stieg plötzlich ein unbekannter Mann mit einem Schraubenzieher in der Hand aus einem geparkten Auto.