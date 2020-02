Kölner Stadtteil : Wie Köln-Ehrenfeld zum Kultviertel wurde

Köln „Wo immer man auch Fremde nicht ertrug, Köln-Ehrenfeld hat Platz genug“, singt Herman van Veen. Das einst verrufene Viertel ist immer noch etwas schmuddelig, aber man kann hier wunderbar entspannen.

Den Fans von Jan Böhmermann ist Köln-Ehrenfeld seit langem ein Begriff. Seine Show „Neo Magazin Royale“ wurde in einem abgewrackten ehemaligen Teppichgeschäft in einem Ehrenfelder Hinterhof produziert. Immer wieder ging Böhmermann in der Sendung auf seine Wahlheimat ein. Im Hintergrund sah man die nächtliche Skyline von Ehrenfeld, wohl als Parodie auf amerikanische Late-Night-Shows.

„Alles Schlechte dieser Welt kommt aus Nippes, Kalk und Ehrenfeld“ sagte man früher in Köln. Es waren die Namen der drei größten Arbeiterstadtteile mit dem denkbar schlechtesten Ruf. Bis heute ist Ehrenfeld ein Schmuddelkind: Graffiti, Baustellen, Schlaglöcher, Schilderchaos. Bei Sonnenschein aber verwandelt sich alles, dann verlagert sich das Leben nach draußen. Ehrenfelder Sommer seien italienische Sommer, schreibt die Kölner „Stadtrevue“. Das Viertel gehörte in den 1950er Jahren zu den ersten in Deutschland, in denen sich sogenannte Gastarbeiter aus Italien ansiedelten.