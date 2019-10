Ohne Versicherung unterwegs : E-Scooter-Fahrer fährt unter Drogen zur Polizei in Köln

Foto: dpa Ein Mann fährt auf dem Fahrradweg mit einem E-Scooter über den Kölner Ring. (Symbolbild).

Köln Ein E-Scooter-Fahrer in Köln war nicht nur ohne Versicherungsschutz unterwegs, sondern stellte sich, nachdem er erwischt wurde, auch nicht ganz clever an. Am Ende hatte er mehrere Anzeigen kassiert - und ist seinen E-Scooter vorerst los.

Wie die Kölner Polizei am Sonntag nicht ganz frei von Ironie berichtete, hatte der 40-Jährige, nachdem er ohne Versicherung auf seinem E-Scooter erwischt worden war, einen Äußerungsbogen ausfüllen sollen. Das tat er auch brav und brachte das Dokument zur Polizeiwache in Köln-Kalk - allerdings reiste er vor den Augen mehrerer Beamter auf seinem weiterhin unversicherten E-Scooter an.

Als sich bei der Abgabe des Äußerungsbogen erneut Unregelmäßigkeiten ergaben, räumte der Mann auch noch ein, noch unter Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Er habe am Vorabend noch Marihuana konsumiert und starke Schmerzmittel geschluckt.