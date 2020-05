Polizei ermittelt : Alkoholisierte Brüder liefern sich illegales Autorennen in Köln

Symbolfoto. Foto: dpa

Köln Stoßstange an Stoßstange lieferten sich am Wochenende zwei Brüder ein Rennen in Köln. Als die Polizei die Männer bemerkte, hatte sie leichtes Spiel: Die beiden Männer wurden von den Gegebenheiten vor Ort gestoppt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Zwei Brüder haben sich am Wochenende ein illegales Rennen in Köln geliefert. Die 18- und 25-Jährigen waren alkoholisiert, die Polizei ermittelt nun nach eigenen Angaben gegen die Männer.

Die beiden BMW-Fahrer waren Polizisten in der Nacht zu Sonntag gegen 3.20 Uhr auf dem Hitdorfer Fährweg aufgefallen, als diese dem Streifenwagen „mit aufheulenden Motoren, Stoßstange an Stoßstange“ aus Richtung Fähranlegestelle entgegen rasten. Die Beamten wendeten, mussten die beiden Männer aber nicht wirklich einholen, wie die Polizei am Montag mitteilte: Sie hatten, mutmaßlich unfreiwillig, ihre Ziellinie in einer Sackgasse am Klärwerk Langel gefunden.