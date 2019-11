Abfahrt gesperrt : Betonmischer kippt auf A1 im Kreuz Köln-West um

Am Autobahnkreuz Köln-West ist ein Betomischer aus unbekannter Ursache umgekippt.

Im Autobahnkreuz Köln-West sind bei einem Unfall am Dienstagmittag zwei Insassen eines Betonmischers verletzt worden. Das Fahrzeug war auf der A1 in Richtung Köln unterwegs und wollte auf die A4 in Richtung Olpe wechseln.