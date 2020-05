Festnahme am Neumarkt : 43-Jährige schießt in Kölner Praxis um sich

Symbolbild. Foto: dpa/Oliver Killig

Köln Schock am Donnerstagmorgen: Mitten in Köln fielen Schüsse. Ausgelöst hat diese nach ersten Erkenntnissen eine 43-Jährige in einer psychotherapeutischen Praxis - offenbar mit einer Schreckschusspistole. Zur Festnahme der Frau wurden Spezialkräfte hinzugezogen.



Eine Frau soll in einer Kölner Arztpraxis mit einer Schreckschusspistole geschossen haben. Zwei Menschen erlitten Verletzungen durch Knallgeräusche, wie die Polizei nach ersten Ermittlungen mitteilte. Die Schüsse seien am Vormittag in einer psychotherapeutischen Praxis am Kölner Neumarkt gefallen. Die 43-Jährige soll die Waffe gegen 10.30 Uhr gezogen und damit mehrfach in Richtung der Praxistheke geschossen haben. „Nach allem, was wir jetzt wissen, wohl mit einer Schreckschusspistole“, sagte ein Sprecher.

Die Frau floh den Angaben zufolge zu Fuß und wurde wenig später auf dem Balkon ihrer Wohnung gesichtet, die in der Nähe der Arztpraxis liegen soll. Zu ihrer Festnahme zog die Polizei ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzu. Wie die Polizei mitteilte, leistete sie keinen Widerstand und blieb unverletzt. Sie wird gegenwärtig von einem Arzt untersucht. (Mit Material von dpa)

(dpa)