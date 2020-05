Randale am Kölner Dom : 32-Jähriger verletzt Domschweizer mit Besenstiel

Randale am Kölner Dom

Am Sonntagmorgen hat ein 32-Jähriger vorm Kölner Dom randaliert. Foto: DPA (Symbolfoto)

Köln Am Sonntagmorgen hat ein 32-Jähriger am Kölner Dom mit einem Besenstiel einen Domschweizer attackiert. Als die Polizei dem 59-jährigen Mann zu Hilfe kam, ging der Randalierer auch auf die Einsatzkräfte los.

In Köln hat ein Mann am Sonntagmorgen einen Domschweizer mit einem Besenstiel am Kopf verletzt und zwei Einsatzkräfte der Polizei geschlagen und getreten. Laut Mitteilung hatte der Mann den 59-jährigen Domschweizer angegriffen, nachdem dieser ihn dazu aufgefordert hatte, seinen Schlafplatz vor dem Kölner Dom zu räumen. Der Domschweizer alarmierte daraufhin gegen 5.20 Uhr die Polizei.