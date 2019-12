Polizei stoppt 27-Jährigen auf A4 : Betrunkener Kölner fährt auf E-Scooter über Autobahn

In der Nacht auf Donnerstag hat die Polizei einen E-Scooter-Fahrer auf der A4 gestoppt. Foto: dpa/Christoph Soeder

Köln Ein 27-jähriger Kölner ist in der Nacht auf Donnerstag mit einem E-Scooter über die A4 gefahren. Der alkoholiserte Mann sprach von einem Versehen.

In der Nacht auf Donnerstag hat die Polizei einen 27-jährigen Kölner gestoppt, der auf einem geliehenen E-Scooter auf der A4 unterwegs war.

Mit einer Flasche Bier in der Hand war der Kölner in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag mit seinem E-Scooter auf die Autobahn aufgefahren. Gegen 2.20 Uhr gingen nach Polizeiangaben vom Donnerstag gleich mehrere Notrufe ein. Ein Mann sei mit einem E-Scooter auf dem Seitenstreifen der A4 im Bereich der Anschlussstelle Holweide in Richtung Olpe unterwegs, hieß es.