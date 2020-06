Festnahme in der Innenstadt : 22-Jähriger soll in Köln auf Brüder eingestochen haben

Zwei Personen sind am Sonntag bei einer Auseinandersetzung in Köln schwer verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: DPA

Köln Die Polizei Köln hat am Sonntagmorgen einen 22-Jährigen festgenommen, nachdem dieser auf zwei Brüder eingestochen haben soll. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts auf versuchte Tötung.

In der Kölner Innenstadt haben Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen einen 22-Jährigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, steht er unter dem Verdacht, gegen 5.45 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Rudolfplatz auf zwei Personen eingestochen zu haben. Die beiden 19 und 23 Jahre alten Brüder wurden dabei schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.