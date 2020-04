Marihuana im Rucksack : 21-Jähriger rauchte Joint vor Polizeiwache in Köln

21-Jähriger rauchte Joint vor Polizeiwache in Köln

Ein 21-Jähriger brachte in Köln seine Drogen mit auf eine Polizeiwache. Foto: dpa/Nicolas Armer

Köln In Köln wollte sich ein Mann auf einer Polizeiwache nach dem Sachstand eines Verfahrens erkundigen. Weil der 21-Jährige dabei penetrant nach Marihuana roch, durchsuchten ihn die Polizisten.

Mit einem Strafverfahren rechnen muss ein 21-jähriger Mann aus Köln, der am Mittwochnachmittag mit Marihuana im Rucksack auf einer Polizeiwache in der Innenstadt erschien. Wie die Polizei mitteilte, kam er gegen 14.45 Uhr zur Polizeiwache an der Stolkgasse, um sich dort nach dem Sachstand eines anderen Verfahrens zu erkundigen. Er roch stark nach Marihuana.