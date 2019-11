Auf Partyfotos wiedererkannt : 19-Jährige erstattet Anzeige gegen Grabscher in Köln

Köln Weil sie ihn auf Partybildern wiedererkannt hat, hat eine 19-Jährige Anzeige gegen einen Mann erstattet, der ihr in einem Kölner Club in den Intimbereich gegriffen haben soll. Die Polizei sucht jetzt mit den Fotos nach dem Unbekannten.

Nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei mit Fotos nach einem unbekannten Mann. Er soll am 16. Juli in einer Diskothek auf dem Hohenzollernring einer 19-Jährigen unter Rock und Slip in den Intimbereich gefasst haben. Gegen 22.30 Uhr habe sich der Vorfall ereignet.