Unfall auf der A4 : Kleintransporter prallt an Stauende auf Lastwagen

Kleintransporter prallt an Stauende auf Lastwagen

Nach einem schweren Unfall auf der A4 wurde die Autobahn am Mittwoch gesperrt. Foto: Feuerwehr Köln

Köln Ein Kleintransporter ist am Mittwochmorgen auf der A4 an einem Stauende auf einen Lastwagen geprallt. Ein 29-Jähriger ist schwer verletzt worden. Die Autobahn wurde komplett gesperrt.

Ein 29-Jähriger ist bei einem schweren Unfall am Mittwochmorgen auf der Autobahn 4 schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der Fahrer des Kleintransporters gegen 10.15 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Eifeltor an einem Stauende auf eine stehende Sattelzugmaschine aufgefahren.