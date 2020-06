Verfolgung in Köln : Kleingärtner helfen bei Festnahme von Einbrecherbande

Köln Zwei Kleingartenbesitzer aus Köln fühlen sich am Samstagabend plötzlich „wie im Krimi“: Einbrecherinnen flüchten mitten durch ihre Gartenanlage, die Polizei ist den Frauen dicht auf den Fersen.

In Köln-Porz hat die Polizei am Samstagabend drei mutmaßliche Einbrecherinnen überführt. Laut Mitteilung hatte das Trio gegen 18 Uhr versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Klingerstraße einzubrechen. Als ein 26-jähriger Nachbar die Wohnungstür öffnete, liefen die Frauen aus dem Haus, stiegen in einen in der Nähe geparkten Wagen mit einem französischen Kennzeichen und fuhren davon. Einem Mann fielen die hektisch wirkenden Frauen auf. Der 49-Jährige alarmierte die Polizei und nahm parallel die Verfolgung der flüchtigen Einbrecherinnen auf.