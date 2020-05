Um ein Jahr verschoben : Karneval in Euskirchen fällt in der Session 2020/21 aus

Karneval in Euskirchen fällt in der Session 2020/21 aus

Der Karneval in Euskirchen fällt in der Session 2020/21 aus (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Euskirchen Der Karneval in Euskirchen fällt in der Session 2020/21 aufgrund der Corona-Pandemie aus. Es wird weder eine Karnevalseröffnung geben, noch sollen Züge oder Sitzungen stattfinden. Stattdessen soll die kommende Session um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

Die Karnevalssession 2020/21 wird in Euskirchen nicht wie geplant stattfinden. Das hat der Festausschuss Euskirchener Karneval (Feuka) am Montagnachmittag mitgeteilt. Grund seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie .

Nach derzeitigem Stand wird es keine Sessioneröffnung auf dem Alten Markt geben, der Rosenmontagszug, Sitzungen und weitere Veranstaltungen fallen aus, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem stehe schon jetzt fest, dass es in der Session 2020/21 keine Totalität in der Euskirchener Kernstadt geben wird - das erste Mal seit 1951.