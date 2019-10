Drei Festnahmen : Junge Frau in Willich aus Auto befreit

Am Samstag haben Spezialeinheiten der Polizei eine 22-jährige polnische Staatsangehörige aus einem VW Golf in Willich befreit.

In der Nacht zu Samstag hatten Zeugen der Polizei in den Niederlanden gemeldet, dass eine junge Frau um kurz nach Mitternacht in Westfriesland (Niederlande) von drei polnischen Staatsangehörigen (26, 27, 32) in ihre Gewalt gebracht worden sei. Einer der Täter soll mit einer Schusswaffe bewaffnet gewesen sein.