Amsterdamer Straße : Jugendliche in Köln von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 16-Jährige wurde in Köln-Niehl von einem Auto erfasst. (Symbolbild). Foto: Stefan Ouchner/Symbol

Köln In Köln-Niehl hat am Mittwochnachmittag ein Auto eine 16-jährige Kölnerin erfasst. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte sie in dunkler Kleidung eine rote Ampel. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jill Mylonas

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch in Köln-Niehl eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ging die 16-Jährige ersten Ermittlungen zufolge dunkel gekleidet gegen 17 Uhr über die Amsterdamer Straße in Höhe der Stadtbahnhaltestelle "Nesselrodestraße".

Laut Zeugenaussage soll die 16-Jährige bei roter Ampel die Straße überquert haben, um eine einfahrende Stadtbahn zu erreichen. Ein 44-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Innere Kanalstraße und erfasste die Fußgängerin.