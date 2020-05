Polizeipräsident: „Es ist unverantwortlich“ : Hunderte protestieren in Köln gegen Corona-Schutzmaßnahmen

Auch in Stuttgart wurde wie in Köln gegen die Corona-Schutzmaßnahmen protestiert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Köln Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Köln gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Sie zogen durch die Kölner Innenstadt und forderten Passanten auf, ihre Schutzmasken abzunehmen. "Hier haben einige den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt", sagte Polizeipräsident Uwe Jacob zu der Protestaktion.

Mehrere Hundert Menschen haben am Samstagnachmittag unangemeldet und lautstark gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Ohne den Mindestabstand einzuhalten und ohne Mundschutz, dafür aber teilweise mit ihren Kindern, liefen die Teilnehmer gegen 17.15 Uhr von der Schildergasse aus zum Neumarkt, weiter zum Rudolfplatz und über die Ringe, bis zum Bahnhofsvorplatz und den Roncalliplatz am Dom.

"Ein Großteil der Demonstranten hat Unbeteiligte mehrfach dazu aufgefordert, den Mundschutz abzunehmen und ohne Maske die Geschäfte zu betreten. Dafür haben wir absolut kein Verständnis“, sagte Polizeipräsident Uwe Jacob. Es sei ihm unbegreiflich, wie man so etwas in diesen Zeiten fordern kann. „Offenbar haben diese Menschen immer noch nicht verstanden, dass es hier nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um das Leben anderer Menschen geht", so Jacob am Abend.