Handel mit Online-Tickets der Deutschen Bahn : Polizei fasst 15-köpfige Betrügerbande - Durchsuchungen in NRW

Köln/Sankt Augustin Die Bundespolizei hat zehn Wohnungen, unter anderem in NRW, durchsucht und eine Vielzahl an Online-Tickets der Deutschen Bahn sichergestellt, die mit gestohlenen Kreditkartendaten gekauft worden waren. Der Schaden beläuft sich auf über 650.000 Euro.

Am vergangenen Sonntag, 17. Mai, haben 200 Einsatzkräfte der Bundespolizei in Begleitung von mehreren Staatsanwälten zehn Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bremen und Bayern durchsucht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnten bei den Untersuchungen 1.400 Euro Bargeld, Laptops, Mobiltelefone und eine große Menge an ausgedruckter Online-Tickets der Deutschen Bahn AG sichergestellt werden. Drei mutmaßliche Betrüger sitzen in Untersuchungshaft.