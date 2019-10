Antifa und Linke : Groß-Demo in Köln am Samstag wegen Kämpfen in Syrien

Foto: dpa/David Young Am 12. Oktober wurde in Köln, hier auf der Deutzer Freiheit, gegen die türkische Militäroffensive in syrischen Kurdengebieten protestiert. Am Samstag findet erneut eine Demonstration in der Innenstadt statt.

Köln In der Innenstadt von Köln finden am Samstag, 19. Oktober, Demonstrationen und Versammlungen wegen der Kämpfe in Nordsyrien statt. Die Veranstalter erwarten 15.000 Teilnehmer, die Polizei wird Straßen und Plätze für die Demo sperren und warnt vor Provokationen.

Vor einer „großen Herausforderung“ sieht sich die Polizei Köln am kommenden Samstag, 19. Oktober. Die "Interventionistische Linke Köln" und das "Antifaschistische Aktionsbündnis Köln gegen Rechts" haben Versammlungen zum Thema "Gegen den türkischen Angriffskrieg - Solidarität mit Rojava" angemeldet, die am Samstag in der Kölner Innenstadt stattfinden sollen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

15.000 Teilnehmer werden in Köln erwartet

Die Veranstalter erwarten laut Mitteilung 15.000 Teilnehmer, darunter viele Kurden, die nach Auftaktkundgebungen auf dem Chlodwigplatz und dem Ebertplatz gegen 12.30 Uhr durch die Innenstadt von Köln zu einem noch nicht festgelegten Platz ziehen wollen. Dort soll eine Abschlusskundgebung stattfinden. Gegen 17 Uhr soll die VeranVersammlung beendet sein. Wie die Polizei weiter mitteilte, steht die Deutzer Werft nicht für die Abschlusskundgebung zur Verfügung, eine Alternative wird noch gesucht.

Polizeipräsident Uwe Jacob mahnt in diesem Zusammenhang zu Besonnenheit und fordert dazu auf, trotz hoher Emotionalität vieler unmittelbar Betroffener friedlich zu bleiben: "Gerade weil das Thema viele in Deutschland lebende Kurden und Türken betrifft, fordere ich Demonstrationsteilnehmer wie Außenstehende mit aller Deutlichkeit auf, Provokationen zu unterlassen“, so Jacob laut Mitteilung. „Wir werden die friedliche Meinungsäußerung in und im Umfeld der Versammlung schützen, uns gleichwohl aber stark aufstellen, um eine Verlagerung der gewalttätigen Auseinandersetzung im Nahen Osten auf Kölner Straßen zu verhindern".

Sperrungen werden laut dem Leitenden Polizeidirektor Klaus Rüschenschmidt „immer unter der Maßgabe [vorgenommen], die Beeinträchtigungen für Unbeteiligte möglichst gering zu halten“. Gleichwohl werde die Demo „das innerstädtische Leben, die Geschäftswelt, die Gastronomie und den Tourismus stark einschränken“.

Straßensperrungen in Köln am Samstag