Unfall in Stammheim : Fußgänger geht in Köln über rot und wird tödlich verletzt

Fußgänger geht in Köln über rot und wird tödlich verletzt

Unfall in Stammheim

Köln Bei einem Unfall in Köln-Stammheim wurde in der Nacht zu Sonntag ein Mann tödlich verletzt. Der noch nicht identifizierte Mann war offenbar trotz roter Ampel auf die Fahrbahn gegangen, ein 20-Jähriger konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Tödliche Verletzungen hat ein Mann in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall in Köln-Stammheim erlitten. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann wenige Minuten vor Mitternacht von einem Mercedes erfasst, den ein 20-Jähriger steuerte.

Der Autofahrer gab an, dass er mit seiner C-Klasse bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich Stammheimer Ring eingefahren war, Zeugen bestätigten dies. Den alarmierten Polizisten sagte er, dass er mit etwa 70 bis 75 Kilometern pro Stunde aus Leverkusen kommend auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung Mülheim fuhr.