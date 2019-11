Fridays for Future : Unbekannte beschmieren und blockieren Kölner Schulen

Symbolbild. Foto: picture alliance / dpa/Tobias Felber

Köln In Köln sind in der Nacht auf Freitag mehr als 15 Schulen mit Graffiti beschmiert worden. Außerdem wurden die Eingangstüren verriegelt. Die Polizei sieht einen Zusammenhang zu den Demos von Fridays for Future.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag mehr als 15 Schulen in Köln mit Graffiti beschmiert. Außerdem verhängten die Täter die Eingangstüren mit Ketten, Kabelbindern und Vorhängeschlössern. Nach Angaben der Polizei sehen die Ermittler aktuell einen klaren Bezug zur Großdemonstration von Fridays for Future in Köln an diesem Freitag.