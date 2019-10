Prozess in Bonn : Frau soll Ehemann Schlafmittel untergemischt haben

Bonn Aus Eifersucht soll die Frau eines 53-jährigen Polizisten ihrem Ehemann Schlafmittel untergemischt haben. Dafür bekam die Angeklagte zwar eine Bewährungsstrafe - doch nun wird der Fall in Bonn neu aufgerollt.

Der Hausbau wurde über Jahre von einem Fernsehmagazin dokumentarisch begleitet, nach der Fertigstellung kam es dann wohl zu Eheproblemen. Nachdem ihr Mann von der Geburtstagsfeier einer Bekannten am Abend des 27. August 2016 erst am Nachmittag des folgenden Tages zurückkehrte, soll die Frau vor Wut gekocht haben. Aus Eifersucht habe sie ihn dann einige Stunden ruhigstellen wollen, heißt es im Urteil des Amtsgerichts. So habe sie sechs Tabletten eines sonst von ihr selber verwendeten starken Schlafmittels in Saft aufgelöst und ihrem Ehemann zu trinken gegeben. Dem fiel zwar ein merkwürdiger Bodensatz auf, dennoch ließ er sich von seiner besseren Hälfte beschwichtigen und trank das Glas leer. Das ist das Letzte, an das er sich erinnert: Er erleidet eine sogenannte Somnolenz mit anschließendem Filmriss. Selbst nachdem er am folgenden Montagabend in einer Gummersbacher Klinik wieder zu sich kommt, ist der Polizist noch nicht wieder zeitlich und räumlich orientiert.