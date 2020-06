Auf Lebenspartner eingestochen : Frau aus Mechernich steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Bonn/Mechernich In Bonn steht eine 33-jährige Frau vor Gericht, die ihrem Lebenspartner ein Messer in die Brust gerammt haben soll. Der mutmaßlichen Tat vorausgegangen war demnach ein unheilvoller Mix aus Eifersucht, Streit um Geld und Alkoholkonsum.

Der vorweihnachtliche Streit wäre für den 41-jährigen Lebensgefährten der Angeklagten fast tödlich ausgegangen: Nur dank einer unverzüglich eingeleiteten Not-OP am Marienhospital in Euskirchen überlebte das Opfer einen Messerangriff seiner Partnerin. Wegen versuchten Totschlags steht die 33-Jährige Frau aus Mechernich nun seit Donnerstag vor dem Bonner Schwurgericht. Dass sie ihrem Freund die 20 Zentimeter lange Klinge in den Brustkorb gestoßen haben könnte, räumte die ruhig und traurig wirkende Frau vor Gericht durchaus ein. An die eigentliche Tat habe sie allerdings keine Erinnerung mehr. Sie wisse nur, dass sie anschließend in Handschellen auf dem Bett gesessen und mit Polizisten gesprochen habe.