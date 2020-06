Nach Aufhebung der Reisewarnungen : Flughafen Köln/Bonn weitet Betrieb wieder aus

Ein Mitarbeiter von Eurowings steht während eines Pressetermins am Flughafen Köln/Bonn am Gate. (Archivfoto) Foto: dpa/Marius Becker

Köln Die Wiederaufnahme beginne im Juni zunächst im kleinen Rahmen, im Juli rechne man sukzessive mit mehr Betrieb, so ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn. Der Flugplan könne sich aufgrund der aktuellen Situation täglich ändern.

Die Steigerung des Flugbetriebs hänge eng mit der Lockerung von Reisebeschränkungen zusammen. So werden laut Mitteilung des Flughafens ab Mitte Juni bereits Urlaubsziele in Spanien, Kroatien, Bulgarien, Portugal und Griechenland ab Köln/Bonn angeboten. Auch im innerdeutschen Verkehr steige die Anzahl an Flügen langsam wieder an.

Flugverkehr in Köln/Bonn kommt in Gang

Auch an anderen Flughäfen in NRW läuft der Betrieb wieder an. Nach aktuellem Stand geht es ab Mitte Juni etwa mit Eurowings nach Palma de Mallorca, nach Zagreb in Kroatien, nach Sarajevo in Bosnien und Herzegowina, nach Lissabon, ins schottische Edinburgh, in die Schweiz nach Zürich und zu innerdeutschen Zielen wie München, Hamburg und Berlin.